В России выявили 33 548 случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявили 33 548 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 398 меньше, чем днем ранее.

Суточный прирост в Москве снизился с 3430 до 3086. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Воронежская, Нижегородская и Свердловская области, а также Красноярский край.