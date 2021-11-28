В России выявили 33 548 случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявили 33 548 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 398 меньше, чем днем ранее.
Суточный прирост в Москве снизился с 3430 до 3086. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Воронежская, Нижегородская и Свердловская области, а также Красноярский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 570 373. За сутки умерли 1224 человека, за все время — 272 755.
Выздоровели 30 646 пациентов, за весь период — 8 268 111. ТАСС отметил, что впервые с мая в России число вылечившихся от COVID-19 за неделю превысило количество заболевших.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 259,5 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (47,8 млн), на втором — Индия (34,5 млн), на третьем — Бразилия (22 млн), на четвертом — Великобритания (10 млн).