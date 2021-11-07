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В Японии впервые больше чем за год не зафиксировали смертей от коронавируса 19:24
Покушение на премьер-министра Ирака, отмена приквела «Сотни» и другие новости дня
18:33 дайджест
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wisconsinhistoricalsociety/Instagram
В США дайверы подняли со дна каноэ возрастом 1200 лет 17:21
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Микки Рурк снимется в боевике «Восьмая секция» 16:28
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Ким Кэтролл сыграет главную роль в спин-оффе сериала «Как я встретила вашего папу» 15:16
Финн Вольфхард снимет дебютный полнометражный фильм 14:41
В доме в Балашихе мужчины открыли стрельбу по лифтерам. Им не нравился шум от работ 14:00
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Уилл Смит выплатил бонусы актерам «Короля Ричарда» из своих денег 12:02
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На премьер-министра Ирака совершено покушение. Его резиденцию атаковал заминированный беспилотник 11:03
Куба отменила обязательный карантин для иностранных туристов 10:29
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Дайджест

Покушение на премьер-министра Ирака, отмена приквела «Сотни» и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:33

Резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми атаковал заминированный дрон. Пострадали 10 охранников, сам политик не получил ранений.

Сборную России по плаванию дисквалифицировали со второго места чемпионата Европы в смешанной эстафете 4 по 50 метров. Причиной стало нарушение заявленного порядка расстановки.

В доме в Балашихе мужчины открыли стрельбу по лифтерам, предположительно, травматическим пистолетом. Так они выразили недовольство шумом от работ.

Власти Кубы разрешили въезд в страну всем иностранным туристам без прохождения карантина. Для этого необходимо предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета.

В России выявили 39 165 новых случаев COVID-19. За последние сутки выздоровели 26 806 человек, умерли — 1179.

В числе погибших из‑за давки на выступлении Трэвиса Скотта оказались два подростка в возрасте 14 и 16 лет.Другими жертвами стали люди в возрасте от 21 до 27 лет.

Илон Маск спросил пользователей твиттера, стоит ли ему продавать 10% своих акций Tesla. Бизнесмен пообещал согласиться с результатом опроса, на данный момент идею поддержали 56,6% из 2,7 млн участников голосования.

В США со дна озера Мендота подняли каноэ возрастом 1200 лет. Оно принадлежало предкам коренных американцев из племени хо-чанк.

Финн Вольфхард снимет дебютный полнометражный фильм в жанрах комедии, слешера и ужасов. Действие картины развернется в лагере.

Звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл присоединилась к касту спин-оффа сериала «Как я встретила вашего папу». Она сыграет женщину, которая рассказывает своему сыну историю знакомства с его отцом.

The CW отменил приквел «Сотни», производство которого началось в 2019 году. Его пилотный бэкдор был показан в серии «Анаконда» седьмого сезона «Сотни».

Вышел трейлер документалки «Первая волна». Фильм рассказывает о врачах и пациентах нью-йоркской больницы в первые четыре месяца пандемии коронавируса.

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