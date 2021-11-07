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National Geographic показала трейлер документалки о коронавирусе «Первая волна»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:12

Телесеть National Geographic выпустила трейлер документального фильма «Первая волна». Он посвящен работе нью-йоркской больницы в первые четыре месяца пандемии коронавируса.

Картина сосредоточена вокруг врачей, медсестер и пациентов Еврейского медицинского центра Лонг-Айленда в эпицентре пандемии и рассказывает о том, как люди боролись с кризисом. Судя по трейлеру, документалка также покажет масштабные события, такие как протесты после гибели Джорджа Флойда, и то, как они влияли на обстановку в больнице.

Во главе «Первой волны» — номинированный на «Оскар» и победитель «Эмми» режиссер Мэттью Хайнеман. Спродюсируют картину Дженна Миллман и Лесли Норвилл под руководством компании Хайнемана «Our Time Projects».

«Я чувствую большую ответственность за документирование этого беспрецедентного периода, я попытался перед зрителям историю от людей, которые жили на передовой. Есть много вещей, которые, я надеюсь, зрители вынесут из этого фильма, но для меня это история о том, как люди объединяются во время кризиса. Речь идет о стойкости, о силе надежды и силе человеческого духа», — сказал Хайнеман.

В фильме появятся доктор Натали Дуге и медсестра отделения интенсивной терапии Келли Вунш, которые рискуют своей жизнью, работая над спасением других, а также пациенты с COVID-19 Ахмед Эллис и Брюссель Жабон, которые борются за выживания. Каждая сюжетная линия демонстрирует как эмоциональное, так и социальное воздействие пандемии на обычных граждан и героев.

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