Российских пловцов лишили серебра в эстафете на Чемпионате Европы

Сборную России дисквалифицировали и лишили серебряных медалей в смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию в Казани. Об этом сообщает РИА «Новости».

Команда в составе Владимира Морозова, Климента Колесникова, Арины Сурковой и Марии Каменевой финишировала второй и разделила серебро со сборной Италии.

Однако постфактум команда Польши подала протест из‑за нарушения заявленного порядка расстановки на эстафету. По словам президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова, один из участников соревнований сделал ошибку, отметив, что скорее всего это произошло на фоне перенапряжения.

«Обычная техническая досадная ошибка, которая случается в запарке у спортсменов, за эту ошибку нас наказали», — добавил главный тренер Сергей Чепик.

Чемпионат Европы по плаванию проходит в Казани со 2 по 7 ноября. В смешанной дисциплине 4 по 50 метров вольным стилем первое место заняла сборная Нидерландов.