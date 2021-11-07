В России выявили 39 165 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 39 165 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с пандемией. Это на 2170 меньше максимального показателя, который был установлен вчера.

Суточный прирост СOVID-19 в Москве уменьшился с 6880 до 4975. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Петербург, Самарская, Воронежская и Нижегородская области, Крым, Свердловская область и Красноярский край.