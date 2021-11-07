В России выявили 39 165 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 39 165 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с пандемией. Это на 2170 меньше максимального показателя, который был установлен вчера.
Суточный прирост СOVID-19 в Москве уменьшился с 6880 до 4975. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Петербург, Самарская, Воронежская и Нижегородская области, Крым, Свердловская область и Красноярский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 8 795 095. За сутки умерли 1 179 человек, за все время — 246 814. Выздоровели за последние 24 часа 26 806 пациентов, за весь период — 7 561 978.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 248,4 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (45,9 млн), на втором — Индия (34,3 млн), на третьем — Бразилия (21,8 млн), на четвертом — Великобритания (9,2 млн).