Илон Маск доверил судьбу акций на 21 млрд долларов пользователям твиттера

Основатель Tesla Илон Маск попросил пользователей решить, стоит ли ему продавать 10% акций компании. Соответствующий пост появился в твиттере бизнесмена вечером 6 ноября.

«В последнее время много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla», — написал Маск.

К твиту он прикрепил опрос с вариантами ответов «да» и «нет». На момент написания этой новости идею о продаже акций поддержали 56,6% юзеров. Всего в голосовании поучаствовало уже более 2,7 млн человек.

По информации Reuters, так Илон Маск критикует предложенный в США «налог на миллиардеров». Один из его тезисов — обложить налогом нереализованный прирост капитала.

Журналисты отмечают, что десятая часть акций Tesla стоит примерно 21 млрд долларов. В соцсетях голосование Маска называют «самым дорогим опросом в истории».