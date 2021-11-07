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Куба отменила обязательный карантин для иностранных туристов

Виктория Шанина
Сегодня в 10:29

С 7 ноября на Кубе отменяется обязательный карантин для всех иностранных туристов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Министерство туризма страны.

Для въезда в страну необходимо предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета. На границе проводится повторное тестирование на коронавирус. Детям до 12 лет разрешается перелет без дополнительных документов о прививке или отрицательном тесте.

Как отмечает издание, ранее россияне могли путешествовать без карантина только на два курорта Кубы — Варадеро и Кайо-Коко. При этом поездка должна была проходить в рамках организованного тура.

Ранее Министерство туризма Кубы сообщило, что с 15 ноября в страну можно будет попасть без ПЦР-тестов. С того же дня планируется открытие более 400 рейсов в неделю.

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