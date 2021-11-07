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The CW отменил приквел сериала «Сотня»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:37

Американский телеканал The CW отменил производство приквела «Сотни». Об этом сообщает Collider.

The CW дал зеленый свет проекту еще в 2019 году. Его пилотный бэкдор был показан в серии «Анаконда» седьмого сезона «Сотни». Планировалось, что телеканал возьмется за производство совместно с HBO Max.

Действие приквела должно было развернуться за 97 лет до событий оригинального сериала, когда атомная катастрофа уничтожила большую часть человечества. Проект рассказывал о группе выживших, которые приспособились к новой жизни и начали создавать новый мир на обломках старого.

Актеры Айола Эванс, Адайн Брэдли и Лео Ховард, которые снялись в серии «Анаконда», должны были появится в приквеле, но их контракты истекли более полутора лет назад.

В настоящее время неизвестно, будет ли режиссер Джейсон Ротенберг продавать сериал другим стрим-сервисам. Collider такой возможности не исключает.

Изначально премьера приквела должна была состояться в мае 2020 года, но из‑за пандемии пришлось закрыть производство и отложить дату выхода.

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