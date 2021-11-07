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Ким Кэттролл сыграет главную роль в спин-оффе сериала «Как я встретила вашего папу»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:16

Актриса Ким Кэттролл присоединилась к актерскому составу спин-оффа сериала «Как я встретила вашего папу». Производством сериала займется стриминговая платформа Hulu, пишет Deadline.

Кэттролл сыграет Софи — женщину, которая рассказывает своему сыну историю о том, как она встретила его отца. В роли молодой Софи из прошлого выступит Хилари Дафф.

Завязка будет такой же, как в оригинальном проекте «Как я встретил вашу маму» с Джошем Рэднором в роли повзрослевшего отца. Однако будет ли новый сюжет связан с первым сериалом, пока неизвестно.

После истории о прошлом Софи авторы перенесут зрителей обратно в 2021 год, где главная героиня вместе с друзьями Джесси, Валентиной, Чарли, Эллен и Сидом попытается понять, чего она хочет от жизни. В эпоху приложений для знакомств она начнет искать свою любовь.

Помимо Кэттролл и Дафф в картине снимутся Крис Лоуэлл, Франсия Райса, Том Эйнсли, Тен Тран и Сурадж Шарма. Исаак Аптакер и Элизабет Бергер выступят исполнительными продюсерами вместе с создателями оригинального сериала Картером Бэйсом и Крейгом Томасом, а также режиссером Пэмом Фрайманом.

Ким Кэттролл наиболее известна по сериалу «Секс в большом городе», где она сыграла Саманту Джонс. За эту роль актриса получила премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса второго плана мини-сериала или фильма на ТВ».

Недавно Кэттролл завершила свою работу над фильмом «О моем отце». В нем также снялись Роберт Де Ниро, стендап-комик Себастьян Манискалко, Дебора Такер и Лесли Либб.

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