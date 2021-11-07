В США дайверы подняли со дна каноэ возрастом 1200 лет

В Висконсине со дна озера Мендота подняли каноэ возрастом 1200 лет. Об этом сообщает The Guardian.
Его обнаружила морской археолог Тамара Томсен и ее подруга Мэлори Драгт в июне этого года во время прогулки на подводном буксировщике. Тогда они заметили что‑то похожее на «бревно, торчащее со дна озера».
Каноэ размером 4,5 метра нашли на глубине 27 фунтов (8,2 метра). Оно хорошо сохранилось из‑за постоянного нахождения на солнце.
Каноэ принадлежало предками племени коренных американцев хо-чанк. При его строительстве они выжигали часть бревна изнутри, а затем выскабливали древесину каменными орудиями.
«Подумайте о том, чтобы срубить каменным инструментом дерево шириной два с половиной фута, а затем выдолбить в нем дупло и заставить его плавать. На это, должно быть, ушли сотни часов и огромное мастерство.», — отметил государственный археолог Джим Скибо.
Каноэ перевезли в Государственный архивный фонд штата Висконсин и поместили его в специально изготовленный сосуд для хранения. В нем содержится вода и биодетергент, которые защищают артефакт от физического разрушения.