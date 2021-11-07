В США дайверы подняли со дна каноэ возрастом 1200 лет

В Висконсине со дна озера Мендота подняли каноэ возрастом 1200 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Его обнаружила морской археолог Тамара Томсен и ее подруга Мэлори Драгт в июне этого года во время прогулки на подводном буксировщике. Тогда они заметили что‑то похожее на «бревно, торчащее со дна озера».

Каноэ размером 4,5 метра нашли на глубине 27 фунтов (8,2 метра). Оно хорошо сохранилось из‑за постоянного нахождения на солнце.