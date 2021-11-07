На премьер-министра Ирака совершено покушение. Его резиденцию атаковал заминированный беспилотник

В ночь на 7 ноября резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми атаковал заминированный беспилотник. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на местное издание Al Arabiya.

По данным Al-Hadath, при нападении пострадали 10 сотрудников службы охраны. Изначально СМИ сообщали, что министр госпитализирован с легкими ранениями, однако эту информацию опровергли.

«Я в порядке, слава Богу, среди моих людей, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака», — написал аль-Казыми в своем твиттере.

Службы безопасности сообщили, что сейчас принимаются «необходимые меры в связи с неудавшейся попыткой» покушения. На резиденцию премьера в «зеленой зоне» Багдада напал «заминированный дрон».