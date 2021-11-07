В доме в Балашихе мужчины открыли стрельбу по лифтерам. Им не нравился шум от работ

В подмосковном городе Балашиха несколько мужчин выстрелили в лифтеров. Так они выразили недовольство шумом от работ, пишет издание «Подъем».

Инцидент произошел в подъезде многоэтажки на Чистопольской улицы. Есть ли среди работников лифтовой службы пострадавшие пока неизвестно.

В ТСН «Никольско-Трубецкое» изданию рассказали, что в доме устанавливают новые лифты. Работы ведутся по ночам, поэтому лифтеры не впервые сталкиваются с недовольными жителями.

«Рабочие реагируют на все вопросы странно, хамят. Они не говорят, из какой они компании. Когда жители подходят, вопросы задают, вообще неадекватная реакция идет. Люди нервничают, потому что лифтеры работают не днем, а по ночам. И вот перепалки. Это уже не первая такая перепалка. Полиция не приезжает», — цитирует «Подъем» источник.

Собеседник издания требует от полиции провести проверку. Он отметил: «Сейчас больше всего тревожит то, что этот человек с пистолетом — мой сосед, живет в нашем ЖК, и мои дети могли пройти мимо».

По информации телеграм-канала Mash, лифты менялись по указу губернатора, который и выдал разрешение на ночные работы — чтобы закончить быстрее и людям не пришлось ходить пешком. По требованию городской прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство, отмечает Mash.