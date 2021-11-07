В числе погибших из‑за давки на выступлении Трэвиса Скотта оказались два подростка

Два подростка в возрасте 14 и 16 лет оказались в числе зрителей фестиваля Astroworld в Техасе, которые погибли из‑за массовой давки. Инцидент произошел во время выступления Трэвиса Скотта, пишет Variety.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер заявил, что всего погибли восемь человек.

Другими жертвами давки стали люди в возрасте от 21 до 27 лет.

«Этот артист [Трэвис Скотт] имеет последователей среди молодежи, в частности, молодых людей со светлым будущим», — сказала судья округа Харрис Лина Идальго, отметив, что возраст погибших «просто разбивает сердце».

Тернер отметил, что инцидент «тщательно расследуется и пересматривается», сейчас важно «выяснить, что случилось, и где могли произойти ошибки». По предположениям Идальго, промоутер, который работал над созданием плана проведения мероприятия, мог составить его недостаточно точно.

Мэр сказал, что к делу подключены 528 сотрудников полиции Хьюстона и 755 частных охранников. Однако Идальго заявила о 76 полицейских, 505 сотрудниках службы безопасности и 91 вооруженном частном охраннике.

Инцидент произошел 6 ноября во время выступления Трэвиса Скотта на Astroworld. Люди стали подходить ближе к сцене, из‑за чего некоторые падали без сознания и теряли равновесие. В толпе началась паника, которая привела к еще большему числу столкновений и падений.

По данным местных властей, больше 300 человек обратились за помощью в полевой госпиталь, развернутый неподалеку от фестиваля. С более тяжелыми травмами в больницу доставили 17 человек, 11 из них – с сердечными приступами. От давки также пострадал 10-летний ребенок.

Всего на концерт Скотта пришли посмотреть около 50 тыс. человек. В соцсетях сообщают, что еще до начала фестиваля посетители штурмом взяли ворота и миновали охранников и металлодетекторы. Нескольких человек задержали, некоторые получили травмы.