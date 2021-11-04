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Прокуратура проверит песни Алены Швец, Галь Гадот в «Белоснежке» и другие новости дня
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РКН попросил прокуратуру проверить песни Алены Швец на призывы к суициду 16:25
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Нидерландского журналиста газеты Volkskrant выслали из России 15:32
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Антон Долин открыл сбор средств в поддержку издания «Искусство кино» 15:03
София Вергара сыграет колумбийскую наркобаронессу в новом сериале от создателей «Нарко» 14:37
«Кинопоиск» выпустит фантастический сериал от аниматоров альманаха «Любовь. Смерть. Роботы» 14:08
Вышел первый трейлер новой комедии «Гарлем» от Трейси Оливер и Amazon 13:28
В Хабаровском крае разыграют три тонны угля среди вакцинированных 12:40
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В России заработал сервис Apple Fitness+ 11:53
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В России выявили 40 217 новых случаев COVID-19. Скончались 1195 человек — это новый антирекорд 11:08
«Росгосстрах» вернул взысканные деньги матери погибшего под поездом школьника 10:29
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На борту разбившегося под Иркутском грузового Ан-12 находились 9 человек 9:54
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Дайджест

Прокуратура проверит песни Алены Швец, Галь Гадот в «Белоснежке» и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 18:06

Рэпера Yung Trappa отправили в СИЗО на два месяца. Его обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении двух 18-летних девушек.

Минкультуры Украины внесло Максима Галкина в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности страны. Причины такого решения пока не раскрываются.

В России выявили 40 217 новых случаев коронавируса. За сутки скончались 1195 человек — это максимальный показатель с начала пандемии.

Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в прокуратуру об антипрививочниках. Людей, которые публично выступают против вакцинации, будут наказывать по уголовным статьям за распространение фейков.

Корреспондента нидерландской газеты Volkskrant Тома Веннинка выслали из России. Такое решение обосновали двумя административными штрафами журналиста, которые, по словам Веннинка, он погасил.

РКН потребовал у прокуратуры проверить песни Алены Швец на призывы к суициду. Проверку инициировали после падения 11-летней школьницы из окна многоквартирного дома в Саратовской области.

Активисты и местные жители Петербурга организовали флешмоб с призывом сохранить портрет Даниила Хармса на фасаде здания на улице Маяковского. Они прочли стихотворения и отрывки из произведений писателя.

Netflix объявил о старте производства нового драматического сериала про создательницу и главу одного из самых могущественных картелей Грисельду Бланко. Роль колумбийской наркобаронессы сыграет София Вергара.

Сериал «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми продлили на четвертый сезон. Генеральный менеджер TBS Бретт Вайц заявил, что такое решение приняли из‑за успеха предыдущего сезона.

Галь Гадот сыграет Злую королеву в новой экранизации «Белоснежки» от Disney. Режиссером фильма выступит Марк Уэбб, а продюсером — Марк Платт, съемки начнутся в 2022 году.

Сервис по аренде жилья Airbnb и актриса Сара Джессика Паркер воссоздали квартиру Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе». Арендовать ее можно будет уже с 8 ноября, всего за 23 доллара в сутки (около 1600 рублей).

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