«Чудотворцев» с Дэниелом Рэдклиффом продлили на четвертый сезон

TBS продлил на четвертый сезон сериал «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми в главных ролях. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на генерального менеджера телеканала Бретта Вайца.

По его словам, такое решение было принято после того, как последний сезон шоу набрал большое количество просмотров.

«Я всегда стараюсь найти успешные проекты в нашем эфире и донести их до потребителя, и я считаю, что, когда в эфире Дэниел Рэдклифф и Стив Бушеми, блестяще смешные, злобно смешные, трудно от этого отказаться. Я думаю, у этих ребят есть очень специфическое представление о том, как будет проходить шоу», — отметил Вайц.

Подробности сюжета четвертого сезона пока не раскрываются. Однако издание Collider предполагает, что это будет очередное сюрреалистическое приключение персонажей Рэдклиффа и Бушеми с их фирменными шутками.

В первом сезоне Рэдклифф играет ангела, работающего в небесном офисе Бога (Бушеми). Во втором — действие происходит в маленьком европейском городе в Темные века Средневековья, а в третьем — герои отправляются в 1844 год на Дикий Запад и предстают в виде героев вестерна.

«Чудотворцев» создал комик Саймон Рич, который на протяжении всей своей жизни писал романы, рассказы и скетчи для Saturday Night Live. Однако он ушел после второго сезона, а его место заняли Дэн Мирк и Роберт Падник. Возможно, что именно они выступят в роли шоураннеров следующего сезона.