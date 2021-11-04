На Airbnb появилась квартира Кэрри Бредшоу из «Секса в большом городе»

Сервис по аренде жилья Airbnb и актриса Сара Джессика Паркер воссоздали квартиру Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе». Сообщение об этом появилось в официальном инстаграм-аккаунте сервиса.
Авторы обещают почувствовать себя героиней популярного ситкома. В том числе, примерить культовые наряды Брэдшоу, посидеть за ее рабочим столом или в домашней библиотеке, потягивая космополитен, или ответить на пару звонков от подруг со стационарного беспроводного телефона из 2000-х.
Арендовать квартиру можно уже с 8 ноября, а обойдется она всего в 23 доллара за сутки — примерно 1600 рублей. Как и в сериале, она находится на Манхэттене, но не в Верхнем Ист-Сайде, где жила Кэрри, а в Челси.
Ранее HBO Max анонсировал выход продолжения «Секса в большом городе». «And Just Like That…» расскажет о том, как Кэрри, Миранда и Шарлотта прошли путь от сложной реальности и дружбы в тридцать лет к еще более сложным переживаниям в пятьдесят. Премьера шоу состоится в декабре.
В мини-сериале запланировано 10 серий по 30 минут. Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) и Синтия Никсон (Миранда Хоббс) вернутся к своим ролям.
Ким Кэтролл, игравшая Саманту Джонс, в проекте больше не появится. Паркер отметила, что в продолжении сериала ей не будут искать замену. Daily Mail писала, что в новых сериях Саманту заменят два новых персонажа — афроамериканка и азиатка.