Нидерландского журналиста газеты Volkskrant выслали из России

Нидерландского журналиста Тома Веннинка, корреспондента de Volkskrant выслали из России. Об этом он рассказал в интервью изданию.

«В понедельник мне сообщили, что я должен покинуть Россию в течение трех дней», — рассказал он.

По словам Веннинка, решение о высылке обосновали двумя административными штрафами журналиста. Первый он получил в 2019 году за то, что не уведомил правоохранительные органы о смене места жительства в Москве. Второй — за посещение Чукотки в 2020 году без предварительного разрешения властей.

Журналист отметил, что погасил все штрафы, а в прошлом году ему продлили визу без особых проблем, зная о его административных правонарушений. Он рассказал, что столкнулся со сложностями в 2021 году при продлении аккредитации в России. В течение шести лет МИД продлевал ее на год, но месяц назад продлил всего лишь на семь недель.

13 августа МИД отказался продлевать визу журналистке Би-би-си Саре Рейнсфорд. Она должна была покинуть страну до 31 августа. Министерство сделало это в ответ на действия Великобритании двухлетней давности.