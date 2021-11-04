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Рэпера Yung Trappa отправили под арест на два месяца

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:50

Рэпера Владислава Ширяева, известного как Yung Trappa, заключили под стражу на два месяца. Такое решение принял Выборгский городской суд. Об этом сообщили«Коммерсант» и «Газета.ru».

Музыканта обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, сопряженных с угрозой убийством. По версии следствия, он совершил преступление в отношении двух 18-летних девушек в коттедже под Выборгом.

О задержании рэпера стало известно утром 2 ноября. Одна из вероятных пострадавших написала заявление в полицию. Девушка рассказала, что познакомилась с Yung Trappa в инстаграме и приехала на вечеринку по случаю Хеллоуина.

Около 4 часов утра, как утверждает студентка, Yung Trappa зашел в комнату, где она находилась с подругой, и, несмотря на отказ, принудил ее к сексу. По версии рэпера, секс был по обоюдному согласию.

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