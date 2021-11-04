Рэпера Yung Trappa отправили под арест на два месяца

Рэпера Владислава Ширяева, известного как Yung Trappa, заключили под стражу на два месяца. Такое решение принял Выборгский городской суд. Об этом сообщили«Коммерсант» и «Газета.ru».

Музыканта обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, сопряженных с угрозой убийством. По версии следствия, он совершил преступление в отношении двух 18-летних девушек в коттедже под Выборгом.

О задержании рэпера стало известно утром 2 ноября. Одна из вероятных пострадавших написала заявление в полицию. Девушка рассказала, что познакомилась с Yung Trappa в инстаграме и приехала на вечеринку по случаю Хеллоуина.

Около 4 часов утра, как утверждает студентка, Yung Trappa зашел в комнату, где она находилась с подругой, и, несмотря на отказ, принудил ее к сексу. По версии рэпера, секс был по обоюдному согласию.