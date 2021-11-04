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В России выявили 40 217 новых случаев COVID-19. Скончались 1195 человек — это новый антирекорд

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:08

В России за последние сутки выявили 40 217 случаев COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 226 заражений меньше, чем вчера.

Суточный прирост заболеваний в Москве уменьшился с 6827 до 6305. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Воронежская и Нижегородская области, Крым, Свердловская область и Красноярский край.

В стране зафиксирован новый антирекорд по смертности: за сутки умерли 1195 человек, что на 6 превосходит предыдущий максимальный показатель, установленный вчера. За все время скончались 243 255 человек.

Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 8 673 860. За последние сутки выздоровели 31 928 человек, за все время — 7 477 366.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 247,4 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (45,8 млн), на втором — Индия (34,3 млн), на третьем — Бразилия (21,8 млн), на четвертом — Великобритания (9,1 млн).

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