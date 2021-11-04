София Вергара сыграет колумбийскую наркобаронессу в новом сериале от создателей «Нарко»

Netflix объявил о создании нового драматического сериала «Грисельда». Шестисерийная картина расскажет о колумбийской наркобаронессе Грисельде Бланко, которую прозвали «кокаиновой королевой», пишет Collider.

Бланко была создателем и главой одного из самых прибыльных картелей в истории. Она считалась наиболее могущественным криминальным авторитетом во Флориде в 1970-е и 1980-е годы.

Главную роль сыграет колумбийско-американская актриса София Вергара, снимавшаяся в «Красавцах» и «Американской семейке». Она же выступит в роли исполнительного продюсера.

«Грисельда Бланко была грандиозным персонажем, чья безжалостная, но остроумная тактика позволила ей управлять империей с миллиардами долларов еще за годы до того, как этим занялись авторитеты-мужчины, о которых мы так много знаем», — сказала Вергара о своей новой роли.

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером станет Ингрид Эскайед. Также в исполнительную производственную команду попали Эрик Ньюман, Луис Балагер, Даг Миро, Андрес Байс и Карл Бернард, которые вместе работали над сериалом «Нарко», также посвященному колумбийским наркокартелям.