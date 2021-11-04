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Галь Гадот сыграет роль Злой королевы в новом ремейке «Белоснежки» от Disney

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:19

Актриса Галь Гадот ведет окончательные переговоры с Disney о съемках в роли Злой королевы в ремейке «Белоснежки». Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

Режиссером фильма выступит Марк Уэбб («500 дней лета», «Почему женщины убивают»), продюсером — Марк Платт («Ла-Ла Ленд», «Круэлла»). Производство должно начаться в 2022 году.

Ранее стало известно, что роль Белоснежки исполнит Рейчел Зеглер из «Вестсайдской истории». Режиссер отметил, что актриса обладает необычайным вокальными данным и «это только начало ее таланта».

«Ее сила, интеллект и оптимизм станут неотъемлемой частью нового открытия радости в этой классической диснеевской сказке», — добавил Уэбб.

Оригинальный мультфильм «Белоснежка и семь гномов», основанный на сказке братьев Гримм, был впервые выпущен в 1938 году. Он стал первым полнометражным анимационным фильмом Disney, который имел огромный успех.

«Белоснежка» — одна из многих запланированных экранизаций мультфильмов для Disney+. В 2022 году на стрим-сервисе появится фильм «Питер Пэн» от режиссера Дэвида Лоури, а на 2023 год запланирован выход картины Роба Маршалла «Русалочка», в которой снялись Халле Бейли, Мелисса МакКарти и Хавьер Бардем. В ближайшее время также выйдет продолжение «Книги джунглей» Джона Фавро, приквел «Короля льва» Барри Дженкинса и «Пиноккио» Роберта Земекиса.

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