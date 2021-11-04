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РКН попросил прокуратуру проверить песни Алены Швец на призывы к суициду

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:25

Роскомнадзор обратился в прокуратуру с просьбой проверить творчество певицы Алены Швец на предмет призывов к суициду. Об этом сообщает РИА «Новости».

Проверку инициировала уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородная из‑за падения девочки из окна многоквартирного дома в Саратовской области. Инцидент произошел в ночь на 6 октября. 11-летняя школьница совершила попытку суицида во время прямой трансляции во «ВКонтакте». Девочка выжила, ее госпитализировали в больницу с различными травмами.

На ее странице в социальной сети был опубликован пост с плейлистом из песен Алены Швец, а среди аудиозаписей — подборка треков исполнительницы.

«Запрос Т.Н. Загородней о правовой оценке деятельности Алены Швец и ее канала на видеохостинге YouTube был направлен в Управление Роскомнадзора по Саратовской области, непосредственно в центральный аппарат Роскомнадзора данное обращение не поступало», — отметили в ведомстве.

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