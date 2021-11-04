Жители Петербурга устроили флешмоб за сохранение портрета Хармса на фасаде дома

В акции участвуют члены движения «Центральный район за комфортную среду обитания» и местные жители. Они читают стихотворения и отрывки из произведений Хармса, а также призывают выкладывать видео чтений с хештегом #хармс _с _нами.

В Петербурге проходит флешмоб за сохранение граффити с портретом Даниила Хармса на улице Маяковского. Об этом сообщается на сайте портала Activatica.

В конце октября Дзержинский районный суд Петербурга обязал закрасить граффити с изображением Даниила Хармса на фасаде здания на улице Маяковского. Стрит-арт в суде назвали несанкционированным рисунком.

Местные жители добивались сохранения портрета Хармса. Они собрали подписи соседей и запустили петицию на сайте Change.org, адресованную губернатору Александру Беглову, — ее подписали уже более 30 тыс. человек.

В петиции предлагается сохранить и узаконить граффити с Даниилом Хармсом. Ее авторы уверены, что портрет писателя «соответствует архитектурному и архитектурно-градостроительному облику Петербурга».

Изображение Хармса появилось на фасаде дома 11 по улице Маяковского в 2016 году. Его авторы — уличные художники Паша Кас и Павел Мокич, а куратор — проект Rush X. Портрет был создан к 74-летию со дня смерти писателя.