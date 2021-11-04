Украина признала Максима Галкина угрозой нацбезопасности

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло телеведущего Максима Галкина в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщается на сайте министерства.

Соответствующий реестр Минкультуры Украины пополняет по предписаниями Службы безопасности Украины (СБУ). По состоянию на 4 ноября в нем числится 259 человек.

Причина внесения Галкина в список людей, представляющих угрозу нацбезопасности, не раскрывается. СБУ и сам артист пока не прокомментировали ситуацию.