Росздравнадзор поручил сообщать в прокуратуру о врачах-антипрививочниках

Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в прокуратуру и следственные органы о врачах-антипрививочниках, а также о гражданах, которые принимают участие в соответствующих кампаниях. Об этом сообщает «Медвестник» со ссылкой на подписанный главой ведомства Аллой Самойловой документ.

Копия письма есть у портала, а его подлинность подтвердили в пресс-службе Росздравнадзора.

Наказывать антипрививочников будут по статьям 207.1 и 207.2 УК о распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Руководитель управления Росздравнадзора Ростовской области Татьяна Полинская заявила, что служба отправила в силовые органы уже пять заявлений, а региональная прокуратура начала проверки.

3 ноября в России запустили горячую линию «АнтиФейкКовид» по противодействию распространению недостоверной информации. Любой желающий может оставить на сайте Общественной палаты сообщение о вероятном фейке и его проверят.