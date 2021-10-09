Поздравления Байдена Дмитрию Муратову, новый сингл Måneskin и другие новости дня

Джо Байден поздравил главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова с получением Нобелевской премии. Он отметил его приверженность принципам свободной прессы, за которую журналист столкнулся со смертью своих коллег.

В России второй день фиксируют рекордную смертность от COVID-19 — за последние сутки умерли 968 пациентов. Суточный прирост максимальный с конца декабря.

В СПбГУ обсудили ситуацию, когда студента выгнали из университетского ансамбля, потому что он гей. Мнения участников дискуссии разделились, комиссия даст окончательный ответ через неделю.

Стали известны подробности обвинений против студентки ВШЭ Марии Платоновой. Силовики считают, что она общалась в чате телеграм-канала «Что делать!» под ником Вован Забивной.

Google вернул приложение «Навальный» в российский Play Store. Почему это произошло, не уточняется. В магазине Apple приложение до сих пор недоступно.

Минпросвещения подготовило меморандум, который станет основой его работы по воспитанию в школах. Документ ставит главной задачей госполитики «воспитание личности» и называет информационные технологии лишь дополнительным инструментом.

В Техасе вновь вступил в силу закон о запрете абортов — через 3 дня после его отмены. Белый дом намерен обжаловать это в Верховном суде США.

Новая версия бюджетного iPhone SE должна появиться на рынке в первой половине 2022 года, говорят источники Nikkei. Устройство будет поддерживать 5G и работать на собственном процессоре компании Apple A15.

Каждый седьмой подросток в мире живет с диагностированным психическим расстройством, заявили в ЮНИСЕФ. Хуже всего ситуация на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Северной Америке и Западной Европе.

Киллиан Мерфи исполнит главную роль в новом фильме Кристофера Нолана об отце атомной бомбы. Релиз картины намечен на 21 июля 2023 года.

Måneskin выпустили новый сингл «Mammamia», а хип-хоп группа Atmosphere — клип на совместный трек с Aesop Rock и покойным MF Doom.