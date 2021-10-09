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Александр Невский выпустит свой первый фильм ужасов. Он получит название «Ночь сиделки» 19:57
Поздравления Байдена Дмитрию Муратову, новый сингл Måneskin и другие новости дня
18:47 дайджест
Китай выступил за воссоединение с Тайванем по принципу «одна страна — две системы» 18:44
Картину Пабло Пикассо продали на аукционе за 24,6 млн долларов 17:11
Врачи в США не будут пересаживать органы невакцинированным от COVID-19 17:05
В СПбГУ обсудили ситуацию, когда студента выгнали из университетского ансамбля, потому что он гей 16:16
Мария Платонова/Facebook
Студентку ВШЭ обвинили в склонении к беспорядкам из‑за сообщений под ником «Вован Забивной» 16:01
В Техасе вновь вступил в силу закон о запрете абортов 14:59
СМИ: Apple представит обновленный iPhone SE в первой половине 2022 года 14:24
«Воспитание личности — главная задача госполитики»: Минпросвет подготовил основы воспитания в школах 14:02
Джо Байден поздравил главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова с получением Нобелевской премии 13:32
Mitchell Luo/Unsplash
Google вернул приложение «Навальный» в Play Store 13:20
Объявлен исполнитель главной роли в фильме Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы Оппенгеймере 12:46
В России установлен новый антирекорд по смертности от ковида — 968 человек за сутки 12:18
Группа Måneskin выпустила новый сингл «Mammamia» 12:03
ЮНИСЕФ: каждый седьмой подросток в мире живет с диагностированным психическим расстройством 10:25
Rhymesayers Entertainment/Youtube
Еще один посмертный релиз MF Doom: куплет покойного рэпера вышел в клипе с Atmosphere и Aesop Rock 9:30
Появилось видео кражи рюкзака в московском баре, в которой обвиняют морпехов США 8:51
На HBO Max выйдет фильм «Мастера мини-гольфа» с Эштоном Катчером 2:43
Badbadnotgood выпустила альбом «Talk Memory». На нем — восемь треков 2:09
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Дайджест

Поздравления Байдена Дмитрию Муратову, новый сингл Måneskin и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 18:47

Джо Байден поздравил главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова с получением Нобелевской премии. Он отметил его приверженность принципам свободной прессы, за которую журналист столкнулся со смертью своих коллег.

В России второй день фиксируют рекордную смертность от COVID-19 — за последние сутки умерли 968 пациентов. Суточный прирост максимальный с конца декабря.

В СПбГУ обсудили ситуацию, когда студента выгнали из университетского ансамбля, потому что он гей. Мнения участников дискуссии разделились, комиссия даст окончательный ответ через неделю.

Стали известны подробности обвинений против студентки ВШЭ Марии Платоновой. Силовики считают, что она общалась в чате телеграм-канала «Что делать!» под ником Вован Забивной.

Google вернул приложение «Навальный» в российский Play Store. Почему это произошло, не уточняется. В магазине Apple приложение до сих пор недоступно.

Минпросвещения подготовило меморандум, который станет основой его работы по воспитанию в школах. Документ ставит главной задачей госполитики «воспитание личности» и называет информационные технологии лишь дополнительным инструментом.

В Техасе вновь вступил в силу закон о запрете абортов — через 3 дня после его отмены. Белый дом намерен обжаловать это в Верховном суде США.

Новая версия бюджетного iPhone SE должна появиться на рынке в первой половине 2022 года, говорят источники Nikkei. Устройство будет поддерживать 5G и работать на собственном процессоре компании Apple A15.

Каждый седьмой подросток в мире живет с диагностированным психическим расстройством, заявили в ЮНИСЕФ. Хуже всего ситуация на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Северной Америке и Западной Европе.

Киллиан Мерфи исполнит главную роль в новом фильме Кристофера Нолана об отце атомной бомбы. Релиз картины намечен на 21 июля 2023 года.

Måneskin выпустили новый сингл «Mammamia», а хип-хоп группа Atmosphere — клип на совместный трек с Aesop Rock и покойным MF Doom.

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