Минпросвещения разработало меморандум по воспитательной работе в школе. Он станет основой работы министерства и других структур в области воспитания. Об этом сообщает «Коммерсант».
Глава ведомства Сергей Кравцов рассказал о проекте на Всероссийском форуме классных руководителей. Он уточнил, что меморандум создан на базе предложений, полученных от регионов. «Мы очень хотим, чтобы этот документ родился от вас», — заявил Кравцов на форуме.
Также чиновник перечислил основные положения меморандума:
- воспитание личности названо главной задачей государственной политики;
- преемственность отечественных педагогических традиций является основой воспитания;
- воспитание — дело всего педагогического коллектива;
- в основе отношений классного руководителя и родителей — «партнерское взаимодействие»;
- школа названа «инклюзивным пространством для образования»;
- классный час — актуальная форма общения классного руководителя и школьников;
- внеурочная деятельность — «мощный образовательный резерв»;
- ключевыми факторами патриотического воспитания названы содержательность и осознанность;
- цифровая грамотность и информационные технологии должны быть лишь дополнением традиционной системы образования.
Кроме того, Министерство просвещения предложило создать должность советников директоров учебных заведений по работе с детьми. Владимир Путин уже одобрил инициативу.
Ранее в Минпросвещения заявили, что к 2030 году половину домашних заданий школьников будет проверять искусственный интеллект.