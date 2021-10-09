Минпросвещения разработало меморандум по воспитательной работе в школе. Он станет основой работы министерства и других структур в области воспитания. Об этом сообщает «Коммерсант».

Глава ведомства Сергей Кравцов рассказал о проекте на Всероссийском форуме классных руководителей. Он уточнил, что меморандум создан на базе предложений, полученных от регионов. «Мы очень хотим, чтобы этот документ родился от вас», — заявил Кравцов на форуме.

Также чиновник перечислил основные положения меморандума:

воспитание личности названо главной задачей государственной политики;

преемственность отечественных педагогических традиций является основой воспитания;

воспитание — дело всего педагогического коллектива;

в основе отношений классного руководителя и родителей — «партнерское взаимодействие»;

школа названа «инклюзивным пространством для образования»;

классный час — актуальная форма общения классного руководителя и школьников;

внеурочная деятельность — «мощный образовательный резерв»;

ключевыми факторами патриотического воспитания названы содержательность и осознанность;

цифровая грамотность и информационные технологии должны быть лишь дополнением традиционной системы образования.

Кроме того, Министерство просвещения предложило создать должность советников директоров учебных заведений по работе с детьми. Владимир Путин уже одобрил инициативу.

Ранее в Минпросвещения заявили, что к 2030 году половину домашних заданий школьников будет проверять искусственный интеллект.