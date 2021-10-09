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«Воспитание личности — главная задача госполитики»: Минпросвет подготовил основы воспитания в школах

Денис Ламехов
Сегодня в 14:02

Минпросвещения разработало меморандум по воспитательной работе в школе. Он станет основой работы министерства и других структур в области воспитания. Об этом сообщает «Коммерсант».

Глава ведомства Сергей Кравцов рассказал о проекте на Всероссийском форуме классных руководителей. Он уточнил, что меморандум создан на базе предложений, полученных от регионов. «Мы очень хотим, чтобы этот документ родился от вас», — заявил Кравцов на форуме.

Также чиновник перечислил основные положения меморандума:


  • воспитание личности названо главной задачей государственной политики;
  • преемственность отечественных педагогических традиций является основой воспитания;
  • воспитание — дело всего педагогического коллектива;
  • в основе отношений классного руководителя и родителей — «партнерское взаимодействие»;
  • школа названа «инклюзивным пространством для образования»;
  • классный час — актуальная форма общения классного руководителя и школьников;
  • внеурочная деятельность — «мощный образовательный резерв»;
  • ключевыми факторами патриотического воспитания названы содержательность и осознанность;
  • цифровая грамотность и информационные технологии должны быть лишь дополнением традиционной системы образования.

Кроме того, Министерство просвещения предложило создать должность советников директоров учебных заведений по работе с детьми. Владимир Путин уже одобрил инициативу.

Ранее в Минпросвещения заявили, что к 2030 году половину домашних заданий школьников будет проверять искусственный интеллект.

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