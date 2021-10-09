В СПбГУ обсудили ситуацию, когда студента выгнали из университетского ансамбля, потому что он гей

В комиссии по этике СПбГУ обсудили ситуацию, когда студента Максима Дрожжина выгнали из университетского фольклорного ансамбля из‑за того, что он гей. Видеозапись дискуссии выложил сам Дрожжин.

Руководитель ансамбля Екатерина Головкина рассказала, что на занятиях группа работает с материалом традиционной народной культуры. «В традиционной народной культуре то, что выложено у Максима на страничке это, конечно, вещи абсолютно чуждые», — заявила она.

«Певческий звук — категория не просто физическая, а духовная, мистическая. Ежегодно мы выезжаем в фольклорно-этнографические экспедиции. Их специфика в том, что мы входим в дома людей. Мы входим с людьми в очень тесные отношения на основе традиционных ценностей. Я должна быть уверена в ребятах, которых я привожу», — добавила она.

Некоторые участники дискуссии высказались в защиту Дрожжина, другие заявили, что понимают позицию руководителя, потому что она заботится о коллективе. Окончательный ответ, по словам самого студента, ему пообещали дать через неделю.

Ранее руководительница ансамбля попросила студента больше не приходить на занятия. Дрожжин выложил скриншот сообщения.

«Максим, добрый день. Так вышло, что мне стало известно о вашей страничке в фейсбуке. Надеюсь, что мне больше не придется узнать о таких вещах, о которых писать и говорить для меня и ребят невозможно. Прошу вас больше к нам не приходить и с ребятами не общаться. Очень надеюсь, что Господь вас вразумит. Подумайте, как жил народ, песни которого вы учили. Мой телефон прошу удалить», — написала она.

Дрожжин так прокомментировал ситуацию «Фонтанке»: «В фейсбуке я пишу, как я расстался с парнем. Как пою. Как крашусь, переодеваюсь. Все преподаватели мои раньше это видели, и их это не интересовало».

7 октября стало известно, что замдекана экономического факультета СПбГУ назвал часть студентов «убогими». Его лишили должности.