СМИ: Apple представит обновленный iPhone SE в первой половине 2022 года

Новая версия бюджетного iPhone SE должна появиться на рынке в первой половине 2022 года. Об этом пишет агентство Nikkei со ссылкой на источники, знакомые с планами Apple.

Обновленный SE будет поддерживать 5G и работать на собственном процессоре компании Apple A15 (таком же, который встроят в премиальные iPhone этого года). Поскольку использование связи пятого поколения расходует больше энергии, компания может переработать аккумулятор устройства.

Дизайн бюджетного iPhone останется прежним — 4,7-дюймовый ЖК-дисплей с рамками, кнопка Home с дактилоскопическим сенсором Touch ID и одинарная камера. Производство обновленной модели планируют начать до конца года.

От линейки iPhone Mini компания собирается отказаться, сообщают собеседники агентства. Все потому, что прошлая версия премиального смартфона с небольшим экраном не смогла завоевать популярности на рынке, утверждают они.

Первый бюджетный iPhone SE Apple представила в начале 2016 года. Его последняя обновленная версия вышла в апреле 2020-го.