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Google вернул приложение «Навальный» в Play Store

Семён Гудошников
Сегодня в 13:20

В Google Play вновь стало доступным для российских пользователей приложение «Навальный». На это обратила внимание «Медиазона»*, «Афиша Daily» убедилась, что приложение можно установить из РФ.

IT специалист команды Алексея Навального Артем Ионов заявил, что у них получилось добиться от Google Play разблокировки приложения. Почему именно приложение вернули, не уточняется. От Google пока не было официальных комментариев.

Соратник арестованного оппозиционера Иван Жданов сказал, что компания также восстановила ролики и документы, которые были заблокированы во время выборов в Госдуму.

В российском AppStore приложение «Навальный» по-прежнему недоступно.

20 августа Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить приложение «Навальный» из своих онлайн-магазинов. Объяснили это связью сервиса с ФБК**, признанным в России экстремистской организацией.

16 сентября представители Apple и Google присутствовали на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета. Парламентарии обвинили корпорации во вмешательстве в выборы в Госдуму, их сотрудникам пригрозили штрафами и уголовными делами. От компаний требовали удалить запрещенный контент и убрать приложение «Навальный» из онлайн-магазинов. На следующий день их требование было выполнено.

*«Медиазона» включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**ФБК признан в России экстремистской организацией, его деятельность на территории страны запрещена

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