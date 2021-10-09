Студентку ВШЭ обвинили в склонении к беспорядкам из‑за сообщений под ником «Вован Забивной»

Студентка ВШЭ Мария Платонова стала фигуранткой уголовного дела о склонении к массовым беспорядкам из‑за сообщений под ником «Вован Забивной» в чате телеграм-канала «Что делать!». Об этом пишет Doxa.

В распоряжении издания попали материалы дела, в которых имя Платоновой упоминается только один раз — в рапорте начальнику ГУПЭ МВД. В нем говорится, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили сообщения под ником «Вован Забивной» в чате «Что делать!». По мнению силовиков, этот аккаунт принадлежит Платоновой.

В сообщениях, привлекших внимание правоохранителей, «Вован Забивной» интересуется участью задержанных на акциях, и положительно оценивает людей, вышедших на митинг с фаерами, отмечая, что он был одним из участников.

В рапорте утверждается, что переписка «Вована Забивного» содержит «обсуждение подготовки к совершению противоправных деяний». Однако, какие именно сообщения силовики расценили подобным образом, не уточняется.

Тетя студентки Анастасия Платонова сказала «Медиазоне»*, что Мария не имеет отношения к аккаунту Вован Забивной. Об этом также заявила мама обвиняемой Полина Платонова.

Главное управление СК завело уголовное дело на Платонову и еще 10 человек 16 сентября. Фигурантов обвиняют в создании сети телеграм-каналов, через которую они вели агитационную деятельность, «направленную на организацию массовых беспорядков» во время думских выборов. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

17 сентября создатель телеграм-канала «Что делать!» Дмитрий Чебанов, его жена Жанна Чернова и соратники Никита Крещук и Алексей Курлов были арестованы на два месяца. Марию Платонову отправили под домашний арест.

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