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Группа Måneskin выпустила новый сингл «Mammamia»

Денис Ламехов
Сегодня в 12:03

Группа Måneskin выпустила новый сингл «Mammamia». Трек уже доступен на всех цифровых площадках.

Издание NME сообщает, что песня была записана после победы на конкурсе «Евровидение». По словам вокалиста Дамиано Давида, в ней группа осмысляет слухи и предположения, с которыми Måneskin столкнулись после финала, включая подозрения в употреблении наркотиков перед камерой и манеру выступать на сцене.

Фронтмен рассказал, что в тексте также есть сексуальные отсылки и заигрывания со стереотипами об Италии, откуда группа родом. Это, например отражено в названии сингла. Музыкально композиция не отклоняется от предыдущих релизов группы.

Выступление на «Евровидении» принесло коллективу мировую популярность, критики даже называют его главной рок-группой 2021 года. «Афиша Daily» выясняла, что это значит и как мы до такого докатились.

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