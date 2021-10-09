Группа Måneskin выпустила новый сингл «Mammamia». Трек уже доступен на всех цифровых площадках.

Издание NME сообщает, что песня была записана после победы на конкурсе «Евровидение». По словам вокалиста Дамиано Давида, в ней группа осмысляет слухи и предположения, с которыми Måneskin столкнулись после финала, включая подозрения в употреблении наркотиков перед камерой и манеру выступать на сцене.

Фронтмен рассказал, что в тексте также есть сексуальные отсылки и заигрывания со стереотипами об Италии, откуда группа родом. Это, например отражено в названии сингла. Музыкально композиция не отклоняется от предыдущих релизов группы.