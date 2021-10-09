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ЮНИСЕФ: каждый седьмой подросток в мире живет с диагностированным психическим расстройством

Денис Ламехов
Сегодня в 10:25

Организация ЮНИСЕФ, также известная как Детский фонд ООН, опубликовала исследование о состоянии психического здоровья детей и подростков во всем мире. Доклад размещен в официальном блоге.

Согласно документу, каждый седьмой подросток в возрасте от 10 до 19 лет живет с диагностированным психическим расстройством. Это 13% от всех подростков в мире. Наибольшее число случаев — на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Северной Америке и Западной Европе.

Примерно 20% населения Земли в возрасте от 19 до 24 лет сталкиваются с депрессивными состояниями или потерей интереса к жизни. В США этот показатель достигает 24%.

UNICEF отмечает катастрофический недостаток инвестиций в этой сфере. Сегодня во всем мире на охрану психического здоровья выделяется не более 2% бюджетных средств на здравоохранение. Решение проблемы значительно сдерживают социально-экономические и культурные факторы.

Пандемия усугубила ситуацию. В организации заявляют, что каждый седьмой ребенок в мире напрямую пострадал от ограничительных мер, а свыше 1,6 млрд детей — от потери возможности учиться. Проблемы с учебой и тревога за финансовое благосостояние родных — то, что негативно влияет на психику детей и подростков.

Ранее в 2021 году ЮНИСЕФ сообщала, что 9 млн россиян живут в условиях нехватки еды или недостаточного питания.

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