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Джо Байден поздравил главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова с получением Нобелевской премии

Денис Ламехов
Сегодня в 13:32

Президент США Джо Байден поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу с получением Нобелевской премии мира. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Байден выразил поддержку Нобелевскому комитету в признании «необычайной работы Рессы и Муратова и привлечении большего внимания к растущему давлению на журналистов, свободную прессу и свободу выражения мнений по всему миру».

«За приверженность принципам свободной прессы, которые необходимы для здоровой демократии, они сталкиваются с постоянными угрозами, преследованиями и запугиванием, судебными исками и даже, в случае Муратова, со смертью своих коллег», — добавил американский президент.

Также Муратова поздравили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Главред «Новой газеты» «талантлив, смел, привержен своим идеалам», — заявил Песков. Если оппозиционный журналист получил такую награду, значит «в стране есть свобода слова и свобода информации, на страже которых всегда стоит СЖР», — сказал Соловьев.

Сам главный редактор «Новой газеты» прокомментировал событие так: «Я считаю, что это премия Анне Политковской, Юрию Щекочихину, Игорю Домникову, моим погибшим любимым друзьям и коллегам. И это премия для тех людей, которых сейчас объявляют иноагентами, нежелательными элементами».

Премию Муратову и Рессе вручили с формулировкой «за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

7 октября 2021 года истек срок давности по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской (с момента преступления прошло 15 лет). Заказчик так и не был найден, а если его имя и назовут, то теперь он уйдет от ответственности.

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