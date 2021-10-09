В Техасе вновь вступил в силу закон о запрете абортов

Апелляционный суд в США отменил решение от 6 октября 2021 года, согласно которому в штате Техас вновь были разрешены аборты. Об этом сообщает Би-би-си.

Издание называет инициативу о новом запрете «временной», однако не обозначает точный ее срок. Ожидается, что Белый дом будет оспаривать решение апелляционного суда в Верховном суде США.

Закон о запрете абортов вступил в силу 1 сентября. Он запрещал прерывание беременности после шестой недели. После этого Минюст США подал иск против штата Техас, в котором заявил, что новые правила противоречат американской конституции. «Соединенные Штаты будут добиваться временного, а затем и постоянного запрета на исполнение этого закона», — говорится в судебных документах.

Спустя месяц после принятия закона марши против него состоялись во всех 50 американских штатах. В акциях участвовали десятки тысяч человек. На плакатах они писали «Мое тело, мое решение, мое право», «Аборт — это личный выбор, а не правовые дебаты», «Аборт — право женщин» и другие лозунги. Некоторые надели футболки с числом 1973 — это год, когда в США было полностью легализовано прерывание беременности.