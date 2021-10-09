Объявлен исполнитель главной роли в фильме Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы Оппенгеймере

Главную роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере исполнит Килиан Мерфи. Об этом сообщает Variety.

Ранее об участии Мерфи в ленте заявляли источники. Актер уже сотрудничал с Ноланом в двух «Темных рыцарях», «Начале» и «Дюнкерке».

Релиз картины намечен на 21 июля 2023 года. Нолан получил от кинокомпании Universal особые прокатные условия в качестве исключения. «Оппенгеймеру» будут предоставлены от 90 до 120 дней проката в кинотеатрах. На данный момент это не только самое большое прокатное окно в эпоху пандемии, оно также потенциально больше, чем в допандемийное время.

Лента основана на книге Кая Берда и Мартина Дж. Шервина «Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера», получившей Пулитцеровскую премию. Производство картины начнется в начале 2022 года.

Последний фильм Кристофера Нолана — «Довод» — вышел на больших экранах в августе 2020 года и стал первым блокбастером, показанным в кинотеатрах после старта пандемии. Ему удалось собрать 363 млн долларов в мировом прокате, что поставило его на четвертую строчку в рейтинге самых кассовых картин 2020-го.