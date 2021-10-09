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В России установлен новый антирекорд по смертности от ковида — 968 человек за сутки

Семён Гудошников
Сегодня в 12:18

В России второй день фиксируют рекордную смертность от COVID-19 — за последние сутки умерли 968 пациентов, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 39 больше, чем предыдущее максимальное значение, которое было установлено вчера. За все время от коронавируса скончались 215 453 человек.

Суточный прирост по стране составил 29 362 новых случая — это второй показатель с начала пандемии и максимум с конца декабря 2020 года. Больше всего новых заражений в Москве — 6001 (максимум с 9 июля). Следом идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская области и Башкортостан.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 746 718. За сутки выздоровели 21 049 человек, за все время — 6 840 845.

В мире, по данным ВОЗ, количество случаев коронавируса превысило 236,5 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (43,7 млн), на втором — Индия (33,9 млн), на третьем — Бразилия (21,5 млн), на четвертом — Великобритания (8 млн).

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