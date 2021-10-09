В России второй день фиксируют рекордную смертность от COVID-19 — за последние сутки умерли 968 пациентов, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 39 больше, чем предыдущее максимальное значение, которое было установлено вчера. За все время от коронавируса скончались 215 453 человек.

Суточный прирост по стране составил 29 362 новых случая — это второй показатель с начала пандемии и максимум с конца декабря 2020 года. Больше всего новых заражений в Москве — 6001 (максимум с 9 июля). Следом идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская области и Башкортостан.