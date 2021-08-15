Афганистан под контролем талибов, новые проблемы с релизом «Donda» и другие новости дня

«Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) заявил о взятии под контроль всей территории Афганистана. По данным СМИ, президент страны подал в отставку и улетел в Таджикистан, откуда направится в третье государство.

На Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Погибли по меньшей мере 724 человека, пострадали более 1800.

В России выявили 21 624 случая COVID-19 за сутки. Умерших — 816, что на 3 человека меньше, чем днем ранее, когда был установлен новый антирекорд.

Министр экологии Камчатки, путешествуя по Забайкалью, приехал в Петровск-Забайкальский — и сравнил его с «жопой». Позже он уточнил, что имел в виду дороги, а не сам город.

Власти Москвы планируют восстановить к 2022 году горнолыжный кластер на Воробьевых горах. Помимо спортивных сооружений, там построят четыре деревянных дома.

Из арт-усадьбы «Веретьево» за полтора месяца работы украли 120 книг — это 15% от общего числа коллекции. Некоторые посетители воспринимают выставку как буккроссинг, хотя на входе написано, что книги — важная часть инсталляции.

Звукорежиссер Канье Уэста Майк Дин, кажется, поссорился рэпером и отказался продолжать работу над «Donda». Фанаты опасаются, что из‑за этого ждать многострадальную пластинку придется еще дольше.

Disney хочет снять сиквел «Главного героя», который только-только вышел в кино. Об этом в твиттере рассказал Райан Рейнолдс, который играет главного героя.

В сети появился кадр из удаленной сцены «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра — с поцелуем Харли Квинн и Дэдшота. Фанаты требуют выпустить эйркат, а сам режиссер благодарит их за поддержку.

Центр «Юна» и бренд «Смерч» выпустили третий лимитированный дроп одежды в поддержку беспризорных кошек и собак. В нем — футболки и худи для всей семьи с трогательными надписями: «К рваным ранам души ты кота приложи» и «Согреваем лапками ваши сердца».