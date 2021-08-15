В сети выложили кадр поцелуя Харли Квинн и Дэдшота. Эту сцену удалили из «Отряда самоубийц» Эйра

В твиттере опубликовали кадр из режиссерской версии «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра. В нем Харли Квинн и Дэдшот целуются, но эту сцену удалили из финального монтажа.

О существовании сцены до этого не было известно, хотя слухи, что версия Эйра была мрачнее, ходят с момента выхода фильма в 2016 году. В подтверждение аккаунт, призывающий выпустить Эйркат, выложил отрывок из сценария с удаленной сценой.