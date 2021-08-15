В сети выложили кадр поцелуя Харли Квинн и Дэдшота. Эту сцену удалили из «Отряда самоубийц» Эйра

В твиттере опубликовали кадр из режиссерской версии «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра. В нем Харли Квинн и Дэдшот целуются, но эту сцену удалили из финального монтажа.
О существовании сцены до этого не было известно, хотя слухи, что версия Эйра была мрачнее, ходят с момента выхода фильма в 2016 году. В подтверждение аккаунт, призывающий выпустить Эйркат, выложил отрывок из сценария с удаленной сценой.
В прошлом году сам Эйр подтвердил, что в его «Отряде самоубийц» была романтическая линия Дэдшота и Харли, но от нее отказались во время пересъемок.
Две недели назад режиссер заявил в твиттере, что кинотеатральная версия — не то, что он снимал, и комментировать что‑либо он больше не будет, как и добиваться выхода режиссерской версии. Но после завирусившегося хэштега #ReleaseTheAyerCut («Выпустите Эйркат») он поблагодарил фанатов за поддержку.
Первый «Отряд самоубийц» 2016 года считается одним из самых неудачных проектов в истории современной супергеройской эры Голливуда. Этим летом в кино вышел полуремейк фильма про антигероев, снятый Джеймсом Ганном.