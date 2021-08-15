В России выявили 21 624 случая COVID-19 за сутки. Умерших снова больше 800

Суточный прирост в Москве уменьшился с 2317 до 1954 человек. Следом идут Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская, Ростовская и Воронежская области, Пермский и Красноярский края.

В России за последние сутки выявили 21 624 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 520 заражений меньше, чем вчера .

В прошлые сутки в стране зафиксировали антирекорд по количеству умерших от COVID-19, в этот раз на 3 человека меньше — 816. За все время с начала пандемии зарегистрировано 170 499 смертей.

Выздоровели за сутки 16 426 человек, за весь период — 5 884 316. Общее число зарегистрированных в стране случаев болезни увеличилось до 6 600 836.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 205,3 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (36 млн), на втором — Индия (32,1 млн), на третьем — Бразилия (20,2 млн).