перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России выявили 21 624 случая COVID-19 за сутки. Умерших снова больше 800 11:40
Талибы вошли в Кабул. Захват столицы Афганистана проходит без боя Обновлено в 11:08
RTAyerCutSS/Twitter В сети выложили кадр поцелуя Харли Квинн и Дэдшота. Эту сцену удалили из «Отряда самоубийц» Эйра
В сети выложили кадр поцелуя Харли Квинн и Дэдшота. Эту сцену удалили из «Отряда самоубийц» Эйра 9:48
Из‑за землетрясения в Гаити погибли больше 300 человек 8:36
МИД: высылка корреспондентки Би-би-си из России — ответ на аналогичные действия британской стороны Вчера в 21:00
Игроки в Half-Life 2 побили 9-летний рекорд одновременной посещаемости в Steam Вчера в 20:10
«Герда» Натальи Кудряшовой выиграла приз молодежного жюри фестиваля в Локарно Вчера в 19:11
Июль — самый жаркий месяц, ребенок Эминема — небинарная персона и другие новости дня
Вчера в 18:41 дайджест
В Москве задержали участников митинга КПРФ Вчера в 17:19
Сериал «Чем мы заняты в тени» продлили на четвертый сезон до релиза третьего Вчера в 17:08
Forbes: ФАС разрабатывает законопроект об ограничении наценки на продукты в торговых сетях Вчера в 16:45
В Турции разбился пожарный самолет. Погибли пятеро россиян Вчера в 16:40
В июле россияне взяли рекордное количество кредитов наличными Вчера в 16:13
Robert Bye/Unsplash В США впервые за последние 220 лет зафиксировали сокращение белого населения
В США впервые за последние 220 лет зафиксировали сокращение белого населения Вчера в 15:59
Посольство США в Кабуле решило уничтожить секретные документы на фоне наступления талибов Вчера в 14:45
Создатели фейкового твиттера Лии Ахеджаковой извинились перед актрисой. Они оскорбляли Соловьева Вчера в 14:25
Эмма Стоун вернется к своей роли в сиквеле «Круэллы» Вчера в 13:49
Создатели «Южного Парка» купили обанкротившийся ресторан Casa Bonita, появлявшийся в мультсериале Вчера в 13:28
МВД изменит билеты по теории вождения при сдачи на права Вчера в 11:58
Filip Patock/Flickr В России новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки. Умерли 819 человек
В России новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки. Умерли 819 человек Вчера в 11:25
Отключить рекламу

В России выявили 21 624 случая COVID-19 за сутки. Умерших снова больше 800

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:40

В России за последние сутки выявили 21 624 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 520 заражений меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 2317 до 1954 человек. Следом идут Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская, Ростовская и Воронежская области, Пермский и Красноярский края.

В прошлые сутки в стране зафиксировали антирекорд по количеству умерших от COVID-19, в этот раз на 3 человека меньше — 816. За все время с начала пандемии зарегистрировано 170 499 смертей.

Выздоровели за сутки 16 426 человек, за весь период — 5 884 316. Общее число зарегистрированных в стране случаев болезни увеличилось до 6 600 836.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 205,3 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (36 млн), на втором — Индия (32,1 млн), на третьем — Бразилия (20,2 млн).

События недели на afisha.ru
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мюзикл
Аннетт
Мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
триллер
Остров проклятых
Скорсезе в психбольнице
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить