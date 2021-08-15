«Согреваем лапками ваши сердца»: коллекция одежды в поддержку бездомных животных от «Юны» и «СМЕРЧА»

В коллекцию попали футболки из натурального хлопка и фирменные худи «СМЕРЧ» с двумя потайными карманами. Есть и детские худи — с ушками на капюшоне. Вещи украшены трогательными надписями, которые делят их на «кошачьи» («к рваным ранам души ты кота приложи») и «собачьи» («согреваем лапками ваши сердца»).

Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» и московский бренд «Смерч» выпустили третью лимитированную коллекцию одежды в поддержку беспризорных кошек и собак. Об этом пишут «Такие дела».

Мерч продается на сайте бренда «СМЕРЧ» и оффлайн в центре «Юна».

«Юна» — первый в России многофункциональный центр реабилитации животных. Все кошки и собаки в нем проходят ветеринарный осмотр, вакцинацию, стерилизацию и занятия с зоопсихологами. За 2020 год центру удалось найти новый дом для 307 подопечных.

В «Юне» содержатся в том числе питомцы, пострадавшие от жестокости человека или наезда автомобиля. Пожертвовать средства на операции для кошек и собак (за неделю в центре проводится от 6 до 16 операций) можно здесь.