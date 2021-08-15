«Талибан»* заявил о взятии под контроль всей территории Афганистана

Радикальное движение «Талибан»* объявило, что контролирует всю территорию Афганистана, включая столицу — Кабул. Об этом передает телеканал Al Arabiya. В заявлении талибов отмечается, что в Кабуле боевые действия не ведутся.

По информации телеканала, в ближайшие часы президент Афганистана Ашраф Гани оставит свой пост, и власть в стране официально перейдет «Талибану». Сейчас глава государства проводит переговоры с делегацией радикального движения в президентском дворце.

Несколько часов назад талибы захватили Джелалабад — единственный за исключением столицы крупный город страны, находившийся под контролем властей. Глава МВД Афганистана утверждал, что смена власти пройдет мирно, штурма Кабула не будет.

На фоне перехода власти к «Талибану» многие страны проводят эвакуацию сотрудников своих дипмиссий. Дипломатов вывозят США, Великобритания, и Чехия. Норвегия и Дания закроют посольства в Афганистане, Германия сократит численность штата дипмиссии до «абсолютного минимума». Россия эвакуировать дипломатов не планирует: по словам директора второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова, талибы гарантировали сотрудникам посольства безопасность.

«Талибан» пошел в наступление в апреле — после начала вывода войск США и НАТО из Афганистана. Завершить его планируют к концу августа. Союзные войска находились на территории страны около 20 лет.

* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность запрещена.