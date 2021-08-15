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СМИ: Президент Афганистана подал в отставку и бежал из страны

Семён Гудошников
Сегодня в 17:11

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и улетел в Таджикистан. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на чиновника в правительстве Гани Саджада Нуристани.

По его словам, экс-президента сопровождает его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Махмуд Фазди. Нуристани отмечает, что после Таджикистана Гани отправится в третью страну, но какую именно, пока не известно.

Ранее о том, что президент Афганистана согласился уйти в отставку, написало РИА «Новости» со ссылкой на неназванный источник. По данным агентства, переходное правительство возглавил бывший министр внутренних дел Али Ахмад Джилали. Позже источник РИА «Новости» назвал это слухами.

Сегодня, 15 августа, радикальное движение «Талибан»* заявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Столица страны пала без боя, правительство Афганистана согласилось мирно отдать власть.

Многие страны, включая США, Великобританию, Германию, Чехию, Норвегию и Данию эвакуируют из Афганистана своих дипломатов и закрывают посольства. Россия вывозить дипмиссию не планирует: по словам директора второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова, талибы гарантировали сотрудникам посольства безопасность.

«Талибан» пошел в наступление сразу в нескольких районах Афганистана в апреле — после начала вывода войск США и НАТО из страны. Завершить его планировали к концу августа. Американские войска находились на территории страны около 20 лет.

* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность запрещена.

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