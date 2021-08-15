Звукорежиссер Канье Уэста отказался работать над «Donda» из‑за «токсичной» атмосферы

Хип-хоп-продюсер и звукорежиссер Канье Уэста Майк Дин удалил из соцсетей все посты, связанные с альбомом Donda, и, кажется, покинул проект.
Как пишет NME, продюсер опубликовал несколько твитов с расплывчатыми формулировками, вроде «к черту» и «хорошо быть дома». Затем он согласился с одним из комментариев, в котором работу над «Donda» назвали «токсичной». «Токсично. Вот и все», — написал звукорежиссер.
В другом твите он заявил: «Я уехал в понедельник. Тайно. Пришлось уйти». Эти и другие комментарии указывают на то, что Дин больше не работает над «Donda» в Атланте.
Одновременно звукорежиссер опубликовал в инстаграме видео с рэпером СougheeBroHead, подписав его «Настоящие друзья». А в твиттере он уточнил, что сейчас на «100000% сфокусирован» над работой над собственным шоу на следующей неделе.
Некоторые фанаты Канье Уэста решили, что отношения между рэпером и звукорежиссером испортились, а значит, срок выхода Donda может быть перенесен еще на более поздний срок. Или альбом вообще не выйдет.
Изначально «Donda» должен был появиться на цифровых площадках 23 июля — после вечеринки-прослушивания альбома, которую рэпер устроил на стадионе в Атланте. Но релиз не состоялся, а рэпер назвал новую дату — 6 августа. Сам Уэст остался жить на стадионе, чтобы закончить пластинку.
Через некоторое время он объявил о новой вечеринке-презентации «Donda», намеченной на 5 августа. Но концерт прошел, а альбом так и не вышел. Теперь поклонники уповают на новую дату релиза, появившуюся на Apple Music, — 20 августа.