Камчатский чиновник назвал город в Забайкалье «жопой». Он уточнил, что имел в виду состояние дорог

Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков выложил в инстаграме снимок из своего путешествия по Забайкальскому краю. На фото въезд в город Петровск-Забайкальский, а в описании к нему — сравнение с «жопой».

«Если есть в мире жопа, то это здесь. 558 километров в день, включая гравийки», — написал Кумарьков. После того, как на запись обратили внимание журналисты «41 региона», чиновник добавил: «Речь исключительно про дороги!».