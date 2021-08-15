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Камчатский чиновник назвал город в Забайкалье «жопой». Он уточнил, что имел в виду состояние дорог

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:32

Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков выложил в инстаграме снимок из своего путешествия по Забайкальскому краю. На фото въезд в город Петровск-Забайкальский, а в описании к нему — сравнение с «жопой».

«Если есть в мире жопа, то это здесь. 558 километров в день, включая гравийки», — написал Кумарьков. После того, как на запись обратили внимание журналисты «41 региона», чиновник добавил: «Речь исключительно про дороги!».

Позже Кумарьков посвятил объяснению своих слов отдельный пост. Он восхитился природой Забайкалья, но и отметил, что «в этом месте, основанном в 1789 году указом Екатерины II, действительно полные, как вы выразились, ягодицы». Он оценил город с позиции автомобилиста и использовал «соответствующий фразеологизм».

Министр пообещал в следующий раз выбирать формулировки точнее. «Так и буду писать — что дороги напоминают ягодицы, спасибо за идею. Лакировать не склонен. Считайте, что это модная нынче новая искренность, которую каждый понимает по-своему», — заключил он.

Ранее красноярский чиновник назвал «ноющей кучей дерьма» местных жителей, жалующихся на смог от пожаров.

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