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Восстановленный горнолыжный кластер на Воробьевых горах откроют в начале 2022 года

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:50

В планах правительства Москвы открыть в начале 2022 года кластер для горнолыжного спорта на Воробьевых горах. К концу года власти восстановят спортивный объект, который стоял там еще в 1980-х годах. Об этом агентству «Москва» рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

На склоне строят три горнолыжные трассы длиной 250, 170 и 325 метров и объекты инфраструктуры, а также установят лыжный трамплин К-40 и протянут 320-метровую канатную дорогу. Эта часть объектов оплачивается из бюджета Москвы, а за остальные отвечает инвестор.

Загрутдинов пообещал, что после реконструкции горнолыжная база будет отвечать мировым стандартам и сможет принять международные соревнования. Прошлый спортивный объект, существовавший еще в 1980-х годах, закрыли из‑за несоответствия современным требованиям.

В кластер на Воробьевых горах также войдут пункт проката, навес для инженерной техники и четыре деревянных одноэтажных дома. Внутри них будет тренажерный зал, медпункт, тренерские, раздевалки, мастерские по ремонту инвентаря, административно-управленческие помещения, блок восстановления и рекреации и комната для сбора команд.

Строительство комплекса сопровождалось вырубкой деревьев и кустов вблизи МГУ. Доцент университета Михаил Лобанов написал петицию против вырубки зеленых насаждений на Воробьевых горах, адресованную мэрии и правительству Москвы. Ее подписали более 26 тыс. человек.

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