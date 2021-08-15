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Из‑за землетрясения в Гаити погибли больше 300 человек

Рустам Абдуллин
Сегодня в 8:36

По меньше мере 304 человека погибли в результате землетрясения магнитудой 7,2 в Гаити. Пострадавших — не менее 1,8 тыс. человек. Об этом передает NBC News.

По данным властей, больше всего погибших обнаружили на юге республики — 160 человек. Погиб бывший сенатор Гаити Жан Габриэль Фортуне, его тело нашли под руинами отеля в городе Ле-Ке. Пострадавших госпитализируют в переполненные больницы, поэтому во дворах разворачивают палатки.

Эпицентр землетрясения находился в 125 километрах от столицы Гаити Порт-о-Пренс. В регионе продолжаются повторные толчки, один из которых был наиболее сильным — 5,8 балла, его ущерб пока не оценили. Всего зафиксировали 15 афтершоков.

Премьер-министр Ариэль Анри объявил чрезвычайное положение на один месяц для всей страны.

В начале следующей недели в республике прогнозируют наступление тропического шторма Грейс, который будет сопровождаться ураганным ветром и проливным дождем. Есть риск наводнений.

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