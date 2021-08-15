Из‑за землетрясения в Гаити погибли больше 300 человек

По меньше мере 304 человека погибли в результате землетрясения магнитудой 7,2 в Гаити. Пострадавших — не менее 1,8 тыс. человек. Об этом передает NBC News.

По данным властей, больше всего погибших обнаружили на юге республики — 160 человек. Погиб бывший сенатор Гаити Жан Габриэль Фортуне, его тело нашли под руинами отеля в городе Ле-Ке. Пострадавших госпитализируют в переполненные больницы, поэтому во дворах разворачивают палатки.