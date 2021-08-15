За полтора месяца работы парка в арт-усадьбе «Веретьево» украли 15% книг

Из парка в арт-усадьбе «Веретьево» унесли 120 книг, выставленных в качестве инсталляции — это порядка 15% от всего книжного фонда выставки (всего 800 книг), открывшейся в конце июня. Об этом рассказала в фейсбуке журналист и литературный критик Анна Наринская.

По словам Наринской, курирующей библиотеки парка, список литературы она подбирала лично — «там много советских старых изданий, книг, которые мы помним, книг ностальгических». Она отметила, что при входе «говорится, что книги — важная часть инсталляции», но люди по непонятным причинам считали, что их можно брать безвозвратно.

На замечания комментаторов, что люди восприняли выставку как буккроссинг, Наринская заявила, что это «буквзятинг» — взамен новых книг никто не положил.