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За полтора месяца работы парка в арт-усадьбе «Веретьево» украли 15% книг

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:35

Из парка в арт-усадьбе «Веретьево» унесли 120 книг, выставленных в качестве инсталляции — это порядка 15% от всего книжного фонда выставки (всего 800 книг), открывшейся в конце июня. Об этом рассказала в фейсбуке журналист и литературный критик Анна Наринская.

По словам Наринской, курирующей библиотеки парка, список литературы она подбирала лично — «там много советских старых изданий, книг, которые мы помним, книг ностальгических». Она отметила, что при входе «говорится, что книги — важная часть инсталляции», но люди по непонятным причинам считали, что их можно брать безвозвратно.

На замечания комментаторов, что люди восприняли выставку как буккроссинг, Наринская заявила, что это «буквзятинг» — взамен новых книг никто не положил.

И не то чтоб люди берут, знаете ли, просто книжечку на память — больше всего книг пропало из «Обсерватории». Там, на самом наверху, вокруг топчана стоят русские стихи. В большой части это синие томики из серий «Библиотека поэта» — большой и малой. То есть сознательно берут ценное.
Анна Наринская
журналист, куратор парка в «Веретьево»

Книги пропали из арт-объектов «Библиотека», «Подполье», «Мост с крышей», «Обсерватория» и «Дом отшельника». Полный список украденных произведений можно посмотреть здесь.

Наринская подчеркнула, что отыскать все эти книги по «очень конкретному списку» непросто, и она не представляет, где снова взять произведения Игоря Холина или Ипполита Богдановича. Журналистка попросила желающих помочь или вернуть книгу написать на почту gnatiouk@yandex.ru.

Организаторы «Парка библиотек» (неофициальное название арт-объекта) намереваются продолжить работу зимой, поэтому консультируются с реставраторами по вопросам консервации книг. «Но если так пойдет, там нечего будет сохранять», — жалуется Наринская.

Территорию бывшего пионерлагеря в Веретьево на севере Московской области выкупил политолог Андрей Гнатюк, отдыхавший там в детстве. Он обустроил зону отдыха, а в июне этого года вместе с Наринской и архитектором Александром Бродским открыл парк. «Парк библиотек» представляет из себя несколько тематических домиков с разными книгами, соединенных между собой деревянными мостиками.

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