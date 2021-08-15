За полтора месяца работы парка в арт-усадьбе «Веретьево» украли 15% книг

Из парка в арт-усадьбе «Веретьево» унесли 120 книг, выставленных в качестве инсталляции — это порядка 15% от всего книжного фонда выставки (всего 800 книг), открывшейся в конце июня. Об этом рассказала в фейсбуке журналист и литературный критик Анна Наринская.
По словам Наринской, курирующей библиотеки парка, список литературы она подбирала лично — «там много советских старых изданий, книг, которые мы помним, книг ностальгических». Она отметила, что при входе «говорится, что книги — важная часть инсталляции», но люди по непонятным причинам считали, что их можно брать безвозвратно.
На замечания комментаторов, что люди восприняли выставку как буккроссинг, Наринская заявила, что это «буквзятинг» — взамен новых книг никто не положил.
Книги пропали из арт-объектов «Библиотека», «Подполье», «Мост с крышей», «Обсерватория» и «Дом отшельника». Полный список украденных произведений можно посмотреть здесь.
Наринская подчеркнула, что отыскать все эти книги по «очень конкретному списку» непросто, и она не представляет, где снова взять произведения Игоря Холина или Ипполита Богдановича. Журналистка попросила желающих помочь или вернуть книгу написать на почту gnatiouk@yandex.ru.
Организаторы «Парка библиотек» (неофициальное название арт-объекта) намереваются продолжить работу зимой, поэтому консультируются с реставраторами по вопросам консервации книг. «Но если так пойдет, там нечего будет сохранять», — жалуется Наринская.
Территорию бывшего пионерлагеря в Веретьево на севере Московской области выкупил политолог Андрей Гнатюк, отдыхавший там в детстве. Он обустроил зону отдыха, а в июне этого года вместе с Наринской и архитектором Александром Бродским открыл парк. «Парк библиотек» представляет из себя несколько тематических домиков с разными книгами, соединенных между собой деревянными мостиками.