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Райан Рейнольдс сказал, что Disney хочет сиквел «Главного героя». В прокате фильм только второй день

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:29

Райан Рейнольдс поделился в твиттере новостью, что студия Disney хочет продолжения «Главного героя». Эту информацию подтвердил режиссер картины Шон Леви, ретвитнув запись актера.

В американский прокат комедия вышла 13 августа, а кассовые сборы уже перевалили за 10 млн долларов. В ближайшее время 20th Century Studios ожидает роста до 26 млн долларов.

Еще одной аргументом к производству сиквела «Главного героя» могли стать положительные отзывы зрителей.

Рейнольдс отмечает, как иронично получилось: у фильма полностью оригинальный сюжет, но теперь он стал частью франшизы и интеллектуальной собственностью.

«Главный герой» показывает историю простого парня (Райан Рейнолдс) и девушки (Джоди Комер), в которую он влюблен. Выясняется, что он — всего лишь второстепенный персонаж в видеоигре, и это его не устраивает. Парень пытается превратится в протагониста и спасти свой город от исчезновения.

Помимо Рейнольдса и Комер, в фильме сыграли Джо Кири и Тайка Вайтити. Второй таким образом отдохнул от режиссуры и предстал в образе разработчика игры.

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