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Дайджест

Разлив нефти в Коми, задержания возле МГУ и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 19:04

В Коми из‑за аварии на трубопроводе в почву вылилось 90 тонн нефтепродуктов. Еще около 9 тонн попало в реку Колву неподалеку.

Силовики задержали более 10 участников акции против закона о просветительской деятельности возле здания МГУ. Среди них — студенты, преподаватели и общественные деятели.

Аналитики Superjob выяснили, что 20% россиян готовы пройти вакцинацию от коронавируса ради поездки за рубеж. При этом 42% респондентов не планируют прививаться в любом случае.

В московском метро запустили тематический поезд в честь 65-летия «Современника». Оформление каждого вагона затрагивает определенный период в истории театра.

Синоптики спрогнозировали в Москве рекордное тепло, засушливый воздух и пыль. Погода будет сравнима со «знойным дыханием» одной из самых жарких пустынь мира — Каракумов.

Проснувшийся в Исландии вулкан Фаградальсфьядль начали продавать по частям. Действующие владельцы уже получили несколько предложений от покупателей.

Чарлз Оливейра нокаутировал Майкла Чендлера на турнире в США и стал новым чемпионом UFC в легком весе. Раньше этот титул принадлежал Хабибу Нурмагомедову.

Мелинда Гейтс после развода с основателем Microsoft получила акции на более чем 3 млрд долларов. Среди них — ценные бумаги John Deere, Coca Cola Femsa и Канадской национальной железной дороги.

Создатель Dogecoin Джексон Палмер назвал Илона Маска «самовлюбленным аферистом» и раскритиковал его за появление на шоу «Saturday Night Live». В передаче бизнесмен шуточно рассказывал, в чем суть токена.

Западные критики посмотрели «Круэллу» и уже пророчат ей культовый статус. Они хвалят актерскую игру Эммы Стоун, костюмы, музыку в фильме и удивляются оригинальности проекта.

В Удмуртии прошел конкурс «Коза — краса села». Домашние питомцы соревновались в юбках и солнцезащитных очках.

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